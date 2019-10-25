Jandarma Genel Komutanlığı alımı başvurusu

Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli alımının yapılacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı yüksek maaşla alınacak olan bilişim personeli için başvuruda bulunacakların başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı için başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı bilişim alımı için başvurular başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan bilişim personeli alım ilanına başvurular 8 Ekim'de başlamıştı ve adaylar 25 Ekim'de mesai bitimine kadar başvurularını yapabileceklerdir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden Jandarma Genel Komutanlığının bir ilanı yayımlanarak yüksek maaşlı bilişim personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak ilanda 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adayların genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak olan adaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (son başvuru tarihi) 25 Ekim 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.