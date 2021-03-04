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Ekonomi Jandarma Genel Komutanlığı 550 subay alacak! İşte başvuru şartları
Ekonomi

Jandarma Genel Komutanlığı 550 subay alacak! İşte başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığına 27 erkek, 3 kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay ile 446 erkek, 74 kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alımı yapılacak. Başvurular, 7 Mart'ta sona erecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 13:39:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı 550 subay alacak! İşte başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı, 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alacak. 17 Şubat'ta başlayan başvurular, 7 Mart'ta sona erecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; 27 erkek, 3 kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay ile 446 erkek, 74 kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alımı yapılacak.Toplamda 550 subay alımı için 17 Şubat'ta başlayan başvurular, 07 Mart'ta sona erecek.

Başvurular sadece 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' internet adresindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Subay adayları, temine ilişkin detaylara 'www.jandarma.gov.tr', 'www.sg.gov.tr', 'www.jsga.edu.tr' adreslerinde yer alan '2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

 

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