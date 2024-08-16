Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yerine Orgeneral Ali Çardakcı atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda önemli bir değişiklik yaşandı.

Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Orgeneral Arif Çetin'in yerine, Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

ALİ ÇARDAKCI KİMDİR?

Orgeneral Ali Çardakçı, Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Karakılıç köyünde dünyaya geldi. Askerlik kariyerine, 1984 yılında Kara Harp Okulundan Teğmen rütbesiyle mezun olarak adım attı, ardından 1985 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

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1985-1993 yılları arasında çeşitli askeri birliklerde Takım Komutanı, Bölük Komutanı ve İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Çardakçı, 1996 yılında Kara Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.

ÖNE ÇIKAN GÖREVLERİ VE TERFİLERİ

Kurmay subay olarak sırasıyla; Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Proje Subayı ve Şube Müdürlüğü, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Denetleme Başkanlığı Sekreterliği, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığında Kurmay Başkanlığı, Şenoba Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı, Beytüşşebap Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral Çardakçı, 2010 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2010-2011 yılları arasında Zonguldak 3’üncü Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, 2011-2014 yılları arasında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2014 yılında Tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesiyle; 2014-2016 yılları arasında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında J.Gn.K.lığı Asayiş Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2017 yılında Korgeneralliğe terfi etti.