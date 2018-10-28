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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: Dörtte üçünü etkisiz hale getirdik

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terörle mücadelenin kısa bir süre içinde bitirileceğini belirterek, "Şu anda dağdaki terörist sayısının dörtte üçünü etkisiz hale getirdik. Şu anda ülke genelinde dağlarda 700'ün altında terörist var. Bunların tamamını tek bir terörist kalmayıncaya kadar temizleyeceğiz. Ölmek var dönmek yok. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. İki gün önce 2 kardeşimiz bu bayrak için şehit oldular. Hepimizin canı ve kanı bu bayrak için feda olsun." ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2018 Pazar 23:34
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: Dörtte üçünü etkisiz hale getirdik

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında önceki gün teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle 2 askerin şehit olduğu bölgeyi İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve  Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, havadan inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi.

Ersoy, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte, 2 askerin şehit olduğu, Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü Sarıbudak mezrası kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı bölgeye askeri helikopterle giderek incelemede bulundu.

İncelemenin ardından daha önce görev yaptığı Nazımiye ilçesine geçen Ersoy, Kaymakamlığı ziyaret etti.

Daha sonra Tunceli Valiliğini ziyaret eden Ersoy, Vali Sonel ile ilde devam eden çalışmalar ve operasyonlar hakkında bilgi aldı. Tunceli 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını da ziyaret eden Ersoy ve beraberindekiler, Jandarma Özel Harekatçılarla (JÖH) bir araya geldi.

Burada JÖH'lere seslenen Ersoy, terörle mücadelede Tunceli'de son aylarda büyük başarılara imza atıldığını söyledi.

Teröristlere tarihte hiç görülmemiş bir ders verildiğini ifade eden Ersoy, "Kendilerine, bu coğrafyanın dağlarını, mağaralarını yuva yapmış alçaklar, bugün sizlerin kahramanlığı, mücadelesi ve gücü sayesinde kafalarını inlerinden çıkaramaz hale geldiler." dedi.

Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Ersoy, şunları dile getirdi:

"Kırk yıldır bu millete bu eziyeti yapan, bu üzüntüyü yaşatan, sivil, asker ayrımı yapmayan, yaşlı, genç, çocuk ayrımı yapmayan, milletimizin kanını emen bu hainlere tarihte olmadığı kadar güzel bir üstünlük yakalamışken, bir tek köpek bile kalmayana kadar bu dağlarda operasyonlarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz sizlerle, milletimizin duası sizlerle birlikte."

'Teröristlerin dörtte üçünü etkisiz hale getirdik'

Ziyarette konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

Terörle mücadelenin milli bir dava olduğunu vurgulayan Çetin, "Terörle mücadele güvenlik kuvvetlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle, tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam ettirecekleri bir davadır." dedi.

Terörle mücadelede 80 milyonun kendilerine destek verdiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Halkımızın desteği ve hayır duaları ile güvenlik kuvvetlerimizin etkili operasyonları ile bu mücadele kısa bir süre içinde bitirilecek. Şu anda dağdaki terörist sayısının dörtte üçünü etkisiz hale getirdik. Şu anda ülke genelinde dağlarda 700'ün altında terörist var. Bunların tamamını tek bir terörist kalmayıncaya kadar temizleyeceğiz. Ölmek var dönmek yok. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. İki gün önce 2 kardeşimiz bu bayrak için şehit oldular. Hepimizin canı ve kanı bu bayrak için feda olsun."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 23:34
  1. Tunceli
  2. Arif Çetin
  3. Terörle Mücadele

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