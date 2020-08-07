  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil'den Nevşehir Valiliğine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:28:14 -
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil'den Nevşehir Valiliğine ziyaret

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Çitil, Nevşehir'deki jandarma birliklerinde incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Valiliği ziyaret eden ve Şeref Defteri'ni imzalayan Çitil, Becel ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Becel, Çitil'e günün anısına yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora takdim etti.

Korgeneral Çitil'e ziyaretinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Albay Ercan Altın eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı
Gündem

İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.
Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!
Gündem

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? İçişleri Bakanlığı Kovid-19 kapsamında karantinaya alınan kişi sayısını ve detaylarını paylaşt..
İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler
Gündem

İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler

Şanlıurfa'da bir araya gelerek açıklama yapan Suriyeli aşiret liderleri ve STK temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki topraklarını..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı