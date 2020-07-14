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Aktüel

Jandarma ekiplerinden toplu taşıma araçlarında "koronavirüs" denetimi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:02:57 -
Jandarma ekiplerinden toplu taşıma araçlarında "koronavirüs" denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik yol kontrol ve trafik uygulaması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulamada Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş ve Jandarma Trafik Timleri'nden 464 personel görev aldı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgelerinde belirtilen konular doğrultusunda minibüs, otobüs, taksi ve servis araçlarında sosyal mesafe ve maske kullanımına uyulup uyulmadığını denetledi.

Sarıyer Kilyos bölgesindeki uygulama noktasında bazı sürücülere genelgede belirtilen hususları yerine getirmedikleri gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için bu tür uygulamaların sürdürüleceği belirtildi.

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