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Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi

Artvin’de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09
Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi

Artvin’de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Artvin-Erzurum karayolu 2. kilometresindeki kontrol noktasında yol kontrol faaliyetinde bulunan jandarma ekipleri, sürücülerin ve yolcuların Kurban Bayramı’nı kutlarken çeşitli ikramlarda da bulunuyor. Ekipler bu sırada sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemini, seyir halinde telefonla uğraşmamalarını, uykusuz araç kullanmamalarını ve trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendiriyor.


İlgililer trafikte huzur, güven ve sağlık için bu uygulamaların sadece bayram süresinde değil her zaman yapılacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09
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