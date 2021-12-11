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Kadın - Aile Jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı
Kadın - Aile

Jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

Jandarma ekipleri, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve suçlularla mücadele kapsamında kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 20:13:00 - 2021-12-11 20:17:29
Jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

Jandarma ekipleri çalışma kapsamında, uygulamanın telefonlara indirilmesine de yardımcı oldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile birlikte kadına şiddetin önlenmesi ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Menemen ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgiler aktardı. 208 kadının telefonuna KADES uygulaması indirilirken, jandarma ekipleri şiddet veya tehlike anında bu uygulamanın nasıl kullanılması gerektiği konusunda da kadınlara yardımcı oldu. Yine ekipler, alışveriş merkezindeki kadınlara uygulamayı anlatan tanıtıcı broşürlerde dağıttı.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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