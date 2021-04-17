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Gündem Jandarma dolabı açınca şaşırdı
Gündem

Jandarma dolabı açınca şaşırdı

Antalya'da, jandarmanın bir eve yaptığı kumar baskınında bir kişi dolaba saklanarak yırtacağını sandı. Jandarma yakalanan 16 kişiye ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 23:01:00 -
Jandarma dolabı açınca şaşırdı

Antalya'da Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında kumar oynandığı belirlenen İ.T.ye ait müstakil tek katlı eve baskın yapıldı.

Baskında evde kumar oynayanlar suçüstü yakalanırken, bir kişi ise mutfak dolabının içine saklanarak kurtulmaya çalıştı. Ekipler, dolaba saklanan kişi de dahil olmak üzere kumar oynayan 16 kişiye Kabahatler Kanununa göre toplam 21 bin 376 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 53 bin 550 TL olmak üzere toplam 74 bin 926 TL para cezası uyguladı.

Ev sahibi İ.T. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

 

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