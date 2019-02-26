Jandarma cezaevi firarisini enseledi! Bakın nereden çıktı Malatya'da cezaevi firarisi, kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalışırken jandarma tarafından enselendi.

Malatya'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, cezaevi firarisi, kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı. Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gizli bölme yapılmış Ekipler, operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden ve aranan K.U'yu saklandığı kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda 210 gram esrar ele geçirildi. Cezaevi firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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