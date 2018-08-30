Jandarma çay boyunca devriye geziyor: Kimse yaklaşmasın!

Karabük-Çankırı karayolu Musaefendi Köprüsü'nde dün meydana gelen kazada, Çankırı yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki 77 DD 659 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden Hamamlı Çayı'na devrilmişti. Tankerde bulunan kimyasal madde çaya aktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel kıyafetler giyerek tankere yaklaştı. Tankerin altında vücudunun bir bölümü su içinde kalan sürücü Özcan Tunalının öldüğü belirlendi. Kimyasal maddenin döküldüğü alanda ise çok sayıda balık ölümleri yaşandı. Firma yetkilileri tankerin taşıdığı kimyasal maddenin su arıtmada kullanılan 'Demir 3 Klorür' olduğunu belirtti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Valiliği gerekli önlemlerin alındığı belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu:

"İlimiz Eskipazar ilçesi Hamamlı Köyü İsmetpaşa mevkisinde meydana gelen trafik kazasında kimyasal madde yüklü araçtan Hamamlı çayına sızıntı olması nedeniyle Hamamlı çayı boyunca koruma hattı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu hat boyunca Valiliğimizce ikinci bir duyuru yapılana kadar, söz konusu çaydan hayvan sulanmaması ve içme suyu olarak kullanılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yüzme, balık avlama ve benzeri nedenlerle oluşturulan hat boyunca su ile temas etmemeleri çay içerisinde ölmüş balıkların vatandaşlarımız tarafından toplanılmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Kirlenme nedeni ile çaya akış istikametine göre, çevre il ve ilçeler ile ilimiz tüm resmi kurum ve kuruluşların ve köy muhtarlıklarımız bilgilendirilerek gerekli önlemler alınmıştır. Kimyasal madde kazası ile ilgili dün belirtilen önlemlere ek olarak İkiler ve Bulduk HES ve regülatöründen kimyasal maddenin dere içindeki konsantrasyonunun azaltılmasına yönelik saniyede 10 metreküp olacak şekilde su verilmeye başlanmıştır bu uygulama pazar günü akşamına kadar devam edecektir.''

GIDA TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN VATANDAŞLARA UYARI

Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki ölü balıklardan ve sudan numune alarak Ankara'ya laboratuvara gönderdi. Bu mesafeden daha ileri bölgede ise yavru balıkların yaşadığı gözlemlendi. Yarın gelecek olan numune sonuçları ve diğer raporlara göre daha önce Eskipazar İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca alınan 20 kilometrelik alanda, 3 gün süreyle hayvanlar için suyun kullanılmaması, tarım alanlarındaki suyun kullanılmaması, balık avlanılmaması ve yüzmek için çaya girilmemesi yönünde alınan karar uzatılacak.

JANDARMA ÇAY BOYUNDA DEVRİYE GEZİYOR

Jandarma ekipleri çay boyu devriye gezerek vatandaşları uyarıyor. Sürücüsünün olay yerinde öldüğü tanker vinç yardımıyla çaydan çıkarılırken, kimyasal maddenin su arıtmada kullanılan 'Demir 3 Klorür' olduğu ve Ordu'ya gittiği, maddenin su içerisindeki istenmeyen yabancı maddeleri çökerten bir madde olduğu belirtildi.