Jandarma bile şaştı kaldı! Bakın uyuşturucuyu nereye saklamışlar
Tekirdağ'da jandarma bir araçta yazıcı kartuşu içinde gizlenmiş 26,5 gram eroin buldu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın bir araçta narkotik köpek 'Limit' ile yaptığı aramada yazıcının kartuşu içine gizlenmiş 26,5 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Marmarereğlisi Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçenin Sultanköy Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolü sırasında S.H.'nin kullandığı hafif ticari araç durduruldu. Araçta narkotik köpek Limit, yapılan aramada arka koltuk üzerindeki yazıcıya tepki verdi. Açılan yazıcının içindeki kartuş içine gizlenmiş 26,5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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