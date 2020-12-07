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Gündem Jandarma astsubay alımları ne zaman?
Gündem

Jandarma astsubay alımları ne zaman?

Yeni Ekonomi Programı ile birlikte bütçe görüşmelerinin ardından kamuya 100 bin personel alımı haberleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ayrıca vatandaşlar jandarma astsubay alımlarının 2020 yılında yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. En son jandarma astsubay başvuru alımları temmuz ayında gerçekleşmişti. Peki, jandarma astsubay alımları ne zaman olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:00:00 -
Jandarma astsubay alımları ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden geçtiğimiz temmuz ayında jandarma astsubay başvuruları alınmıştı.

Yeni Ekonomi Programı'nda kamuya 100 bin personel alınacağı ve bu personellerin başında sağlık ve güvenlik çalışanlarının olacağı duyurulmuştu.

Jandarma astsubay başvuruları ne zaman?

Jandarma astsubay alımları en son geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleşmişti. Tekrar jandarma astsubay alımları yapılması için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama yapılması bekleniyor.

Koronavirüs salgınından kaynaklanan çeşitli sebeplerden dolayı güvenlikçi, bekçi gibi birçok güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bilgisi Yeni Ekonomi Programı'nda duyurulmuştu. 2020 yılı içinde 35 bin kamu memuru alınacak. 2021 yılı itibari ile 65 bin kamu çalışanı daha alınacağı belirtilmişti. Bu açıklamaya göre alınacak personellerin başında; sağlık görevlisi, doktor, uzman doktor, hemşire gibi sağlık sektöründen alımlar yapılacak. Daha sonra güvenlik çalışanları için kadro açılacaktı.

Yeni jandarma astsubay alımları için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi. Bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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