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Aktüel

Jandarma anlattı, çocuklar balkondan dinledi

Uşak’ta jandarma ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara yönelik ’Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası’ dolayısıyla bilgilendirme çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:18:33 -
Jandarma anlattı, çocuklar balkondan dinledi

Uşak’ta jandarma ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara yönelik ’Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası’ dolayısıyla bilgilendirme çalışması yaptı.


Uşak’ta Jandarma ekipleri tarafından sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşları Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla köylere giderek bilgilendirme çalışması yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda çocuklara okullarda trafik kuralları eğitimleri verilirken bu sene salgından dolayı ’Okul her yerdir’ sloganı ile hareket eden ekipler evlerin önüne giderek eğitim verdi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen eğitimlerde, çocuklar evlerinin balkonundan anlatılanları dikkatlice dinledi.


Bu kapsamda Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

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