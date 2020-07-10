  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarma, 6 ayda narko-terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmat ve malzemeleri paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:30:18 -
Jandarma, 6 ayda narko-terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmat ve malzemeleri paylaştı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, bu yılın 6 aylık dönemi içerisinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmat ve malzemeleri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlarda 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisi, 370 kilogram skunk, 9 bin 42 kilogram esrar, 4 piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 el bombası, 13 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı