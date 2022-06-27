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Aktüel Jandarma 29 ilde 63 operasyon gerçekleştirdi
Aktüel

Jandarma 29 ilde 63 operasyon gerçekleştirdi

Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyeleri ve işbirlikçilerine yönelik 29 ilde 63 operasyon gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 17:50:00 -
Jandarma 29 ilde 63 operasyon gerçekleştirdi

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik 29 ilde 69 operasyon gerçekleştirerek, 177 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı ülke genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenledi. 17 Haziran-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 29 ilde 63 operasyonda 177 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde; PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 17 Haziran-24 Haziran 2022 tarihleri arasında 29 ilde eş zamanlı yapılan 63 ayrı operasyonda toplam 177 şüpheli yakalanmış 4 bölücü terör örgütü mensubu da teslim olmuştur.”

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