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Yerel Jandarma 115 bin TL değerinde 156 şişe kaçak alkol ürünü ele geçirdi
Yerel

Jandarma 115 bin TL değerinde 156 şişe kaçak alkol ürünü ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-10 09:54:00 -
Jandarma 115 bin TL değerinde 156 şişe kaçak alkol ürünü ele geçirdi

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 ayrı çalışmada toplam 115 bin TL değerinde 156 şişe kaçak alkol ürünü ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Odunpazarı ilçesinde 1 şahsın kaçak yollardan temin ettiği alkol ürünlerini satarak haksız kazanç elde ettikleri yönünde duyum alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahısların ikametgâh ve iş yerlerinde ekiplerce yapılan aramada; piyasa değeri 35 bin TL olan 48 şişe kaçak alkol ürünü ele geçirilerek el konuldu.

Yine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Odunpazarı ilçesinde 1 şahsın kaçak yollardan temin ettiği alkol ürünlerini satarak haksız kazanç elde ettikleri yönünde duyum alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahısların ikametgâh ve iş yerlerinde ekiplerce yapılan aramada; piyasa değeri 80 bin TL 108 şişe kaçak alkol ürünü ele geçirilerek el konuldu.

İki çalışma sonucunda şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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