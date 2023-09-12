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Gündem Jandarma ihbar üzerine yakaladı: Bunun da sehtesi olur mu demeyin
Gündem

Jandarma ihbar üzerine yakaladı: Bunun da sehtesi olur mu demeyin

Yeniakit Publisher
2023-09-12 17:35:00 - 2023-09-12 17:37:58
Jandarma ihbar üzerine yakaladı: Bunun da sehtesi olur mu demeyin

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Başkentte jandarma ekipleri 57 ton sahte gübre ele geçirdi. Sahte gübrenin satışına aracılık eden bir şahıs yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 57 ton taklit gübre ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde sahte gübrenin satışına aracılık ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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