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Jandamadan "Kemerein ses getirsin" kampanyası

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Kemerin Ses Getirsin” isimli ödüllü trafik güvenliği yarışmasıbaşlatıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:29
Jandamadan "Kemerein ses getirsin" kampanyası

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Kemerin Ses Getirsin” isimli ödüllü trafik güvenliği yarışmasıbaşlatıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin” sloganıyla “Kemerin Ses Getirsin” isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince başlatıldı. Karayolları ve kullanıcılarının güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarara trafik güvenliği bilincinin oluşturulması için 09-31 Ağustos tarihleri arasında “Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması düzenleneceği ve yarışmaya katılan 100 çocuğa scooter ve kask hediye edilecek.


Bu amaçla, Van İl Jandarma trafik timleri, kampanyanın Van ilinde yaşayan tüm vatandaşlara ve çocuklaraa duyurulması için trafik uygulamalarına başladı. Trafik uygulamalarında, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve ilan panolarında yapılan duyurular ile “Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü yarışmanın tanıtımı yapıldı.


Van İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince; trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklara kampanya hakkında bilgi verilirken, emniyet kemeri takmanın ne kadar önemli olduğu ve araçta bulunan anne, baba, kardeş ve araçtaki herkesin emniyet kemeri takmasının hem zorunlu, hem de hayati önem taşıdığı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:29
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