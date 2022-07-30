Jahrein'den skandal sözler! Reşit olmayan kızla mide bulandıran muhabbet

Yaptığı Twitch yayınları ile tanınan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, büyük bir skandala imza attı. Jahrein, son olarak Twitter'dan 18 yaşından küçük bir kızla polemiğe girdi. Henüz reşit olmayan kıza memelerinin küçük olduğunu ve büyütmesi gerektiğini söyleyen ahlaksız Jahrein, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.

Bazı kullanıcılar Jahrein'in yaptığının bir taciz olduğunu ve kızın şikayetçi olması gerektiğini söyledi.

"Fındık memeler büyütülecek"

Sık sık siyasi paylaşımlarıyla adından söz ettiren Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç, Twitter'da bir kadın takipçisine "Memelerini büyüttür" yorumunda bulundu.

Genç kız ise Jahrein'e "Seninkileri ver, abi nasıl büyüttün tavsiye versene" cevabını verdi.

Üslubunu iyice bozan Jahrein de "Nasılı önemsiz. O fındık memeler acilen büyütülecek. fotoğrafına bakarken midem bulandı" ifadelerini kullanarak şaşkına çevirdi.

Konuşmanın kısa sürede gündem olmasının ardından genç kız yorumlarını sildi.

Öte yandan Jahrein'e sosyal medya kullanıcılarından, "Bu net tacizdir" şeklinde tepki yağmaya başladı.