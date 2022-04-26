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Spor Jackson Muleka kim kaç yaşında kariyeri
Spor

Jackson Muleka kim kaç yaşında kariyeri

Kasımpaya forması giyen Jackson Muleka performansıyla dikkat çekiyor. Hal böyle olunca pek çok kişi 'Jackson Muleka kaç yaşında?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Jackson Muleka hangi takımlarda oynadı? Jackson Muleka başarıları

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:43:00 -
Jackson Muleka kim kaç yaşında kariyeri

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Jackson Muleka performansıyla dikkatleri üzeri çekiyor. Peki, Jackson Muleka kimdir?

Jackson Muleka kim kaç yaşında kariyeri

Jackson Muleka 4 Ekim 1999'da Demokratik Kongo'da dünyaya geldi. 2017-2020 yılları arasında ülkesinin takımlarından TP Mazembe'de forma giyen Jackson Muleka ardından Standard Liege'e transfer oldu. Belçika ekibiyle 54 maça çıkan Jackson Muleka 15 gol atıp 4 asist yaptı.

Jackson Muleka 8 Şubat 2022'de Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu. Jackson Muleka'nın sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Muleka, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 10 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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