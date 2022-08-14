İzzetbegoviç'in dava arkadaşından Kosova'da çarpıcı sözler: Tayyip kaybederse...
Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in arkadaşı İlyas Ramazanoğlu Uka, Kosova Prizen'deki bir yolculuk sırasında, "Kardeşlerim aman Tayyip'e sahip çıkın, sahip çıktığınız zaman Türkiye'ye sahip çıktınız demektir. Eğer kaybederse ikinci Çanakkale'yi kaybettik demektir." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in arkadaşı, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın öğrencisi iş insanı hacı İlyas Ramazanoğlu Uka, Kosova Prizen'deki bir yolculuk sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Erdoğan kaybederse..."
"Kardeşlerim aman Tayyip'e sahip çıkın, sahip çıktığınız zaman Türkiye'ye sahip çıktınız demektir." diyen Uka, "Eğer kaybederse ikinci Çanakkale'yi kaybettik demektir. Tayyip'e sahip çıktınız mı nur parlar..." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verdi.