  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İzzetbegoviç'in dava arkadaşından Kosova'da çarpıcı sözler: Tayyip kaybederse...
Dünya

İzzetbegoviç'in dava arkadaşından Kosova'da çarpıcı sözler: Tayyip kaybederse...

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in arkadaşı İlyas Ramazanoğlu Uka, Kosova Prizen'deki bir yolculuk sırasında, "Kardeşlerim aman Tayyip'e sahip çıkın, sahip çıktığınız zaman Türkiye'ye sahip çıktınız demektir. Eğer kaybederse ikinci Çanakkale'yi kaybettik demektir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 21:40:00 -

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in arkadaşı, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın öğrencisi iş insanı hacı İlyas Ramazanoğlu Uka, Kosova Prizen'deki bir yolculuk sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Erdoğan kaybederse..."

"Kardeşlerim aman Tayyip'e sahip çıkın, sahip çıktığınız zaman Türkiye'ye sahip çıktınız demektir." diyen Uka, "Eğer kaybederse ikinci Çanakkale'yi kaybettik demektir. Tayyip'e sahip çıktınız mı nur parlar..." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verdi.

 

15
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

havva BULUT

mutfak yanar esnaf dertli emekli perişan işşi zorda bankalar hacizler yollar gıda fiyatları uçtu Allahım sen görüyorsun şahitsin bu akit bunları nası görmüyor  

Putsavar

Merak etme emmi, zilletin köküne kibrit suyunu dökecez.
TÜM YORUMLARA GİT ( 15 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23