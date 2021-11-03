İzzet Yıldızhan'dan organ bağışı kararı!

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği'nin 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası etkinliklerine şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan da destek geldi. Derneğin yayınladığı video ile İzzet Yıldızhan'ın organlarını bağışladığı öğrenildi.



Yıldızhan konuyla ilgili olarak, "Organ bağışında Avrupa ülkelerine kıyasla çok ama çok gerideyiz. Buradan organlarımı bağışlayacağımı ifade ediyor ve herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır" diyerek alkışlanacak bir harekete imza attı.