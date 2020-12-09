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Biyografi İzzet Ulvi Yönter kimdir, nerelidir? İzzet Ulvi Yönter hayatı biyografisi
Biyografi

İzzet Ulvi Yönter kimdir, nerelidir? İzzet Ulvi Yönter hayatı biyografisi

İzzet Ulvi Yönter kimdir? sorusu arama motorunda en çok arananlar listesinde üst sıralarda yer almasıyla birlikte İzzet Ulvi Yönter’in hayatı merak edilmeye başlandı. MHP'den 25 ve 26. Dönemde İstanbul MHP Milletvekili olarak görev yapan İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdürmekte. Peki İzzet Ulvi Yönter kimdir, nerelidir? İşte İzzet Ulvi Yönter hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:25:00 -
İzzet Ulvi Yönter kimdir, nerelidir? İzzet Ulvi Yönter hayatı biyografisi

İzzet Ulvi Yönter bir dönem Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı. Peki MHP Genel Başkan Yardımcısı olan  İzzet Ulvi Yönter kimdir, nerelidir?

İzzet Ulvi Yönter kimdir?

11 Mayıs 1976 doğumlu İzzet Ulvi Yönter Emirdağ'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan  İzzet Ulvi Yönter, yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yaptı. Daha sonra doktora için Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat alanında çalışmalara başladı. Halen bu alanda çalışmaya devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce konuşan İzzet Ulvi Yönter, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak görev yaptı. Bir çocuk babası olan İzzet Ulvi Yönter, Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir. MHP'den 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yapan İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdürmekte.

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