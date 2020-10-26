İzzet İbrahim ed-Duri kimdir? İzzet İbrahim ed-Duri neden öldü?
Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in sağ kolu olarak bilenen İzzet İbrahim ed-Duri’nin olduğu açıklandı. ABD tarafından nükleer silah olduğu bahanesiyle Irak işgal edilmişti. Irak’ın işgali sonrası Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, çıkarıldığı düzmece mahkemece Kurban Bayramının sabahında idam edilmişti. Peki İzzet İbrahim ed-Duri kimdir? İzzet İbrahim ed-Duri neden öldü?
Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in yardımcısı olan ve Saddam Hüseyin’den sonra gelen ikinci adam olarak bilinen İzzet İbrahim ed-Duri, 78 yaşında hayatını kaybetti. İzzet İbrahim ed-Duri, ABD’nin arananlar listesinde yer alan isimlerden biriydi. İzzet İbrahim ed-Duri’nin neden öldüğü açıklanmadı. Peki İzzet İbrahim ed-Duri kimdir? İzzet İbrahim ed-Duri’nin hayatı biyografisi.
İzzet ed-Duri kimdir?
İzzet İbrahim ed-Duri 1942 Irak’ın Aldor şehrinde doğudu. Babasının adı İbrahim Khalil al-Duri, annesinin adı ise Hamdah Saloum al-Duri’dir. Baas rejiminin yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan İzzet İbrahim ed-Duri, görev aldığı hükümette İçişleri ve Tarım Bakanlığı da yapmıştı.
İzzet İbrahim ed-Duri, Saddam'ın 2006 Nisan'ında idam edilmesinden sonra yer altına çekilerek yasaklı bulunan Baas Partisi'nin liderliğini yapıyordu. 1998 yılında Kerbela kentini ziyareti sırasında uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulan İzzet İbrahim ed-Duri, Saddam Hüseyin'in "gölge adamı" olarak da biliniyordu.
İzzet İbrahim ed-Duri’nin kaç çocuğu var?
İzzet İbrahim ed-Duri’nin Ali al-Duri, Ibrahim al-Duri, Houzan al-Duri, Abla al-Duri, Hamraa' al-Duri, Ahmed al-Duri adında çocukları var.