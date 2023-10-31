  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Tüm dünya şaşkın! Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor

Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Akaryakıta daha saatler önce indirim gelmişti! Bir tane daha geliyor

73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İngiliz bakanın Filistin açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı!

Borsada parası olanlar dikkat! O hissenin fiyatında düzeltme yapılacak
Dünya İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurduk
Dünya

İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurduk

Yeniakit Publisher
2023-10-31 06:44:00 - 2023-10-31 06:54:01
İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurduk

Hamas Hareketinin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız düşman güçlerine karşı patlayıcılar ve otomatik silahlarla savaşıyor, Yasin 105 roketleriyle 4 askeri aracı hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.

Trump'tan Hamas alçaklığı" target="_blank">
Trump'tan Hamas alçaklığı
Trump'tan Hamas alçaklığı

Dünya

Trump'tan Hamas alçaklığı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'ın Rusya ziyaretinin ardından tutuşan İsrail'den hamle!
Hamas'ın Rusya ziyaretinin ardından tutuşan İsrail'den hamle!

Dünya

Hamas'ın Rusya ziyaretinin ardından tutuşan İsrail'den hamle!

Katil İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri açıkladı
Katil İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri açıkladı

Dünya

Katil İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri açıkladı

Hamas: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk
Hamas: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

Dünya

Hamas: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözlerinin ardından ABD'den Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözlerinin ardından ABD'den Türkiye mesajı

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözlerinin ardından ABD'den Türkiye mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23