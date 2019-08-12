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İZTO Müzesi’ndeki seramikler, bilimsel kitap oluyor

İzmir Ticaret Odası Ticaret Tarihi Müzesi’nde yer alan Antik döneme ait 32 adet seramik eser, Catania Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:27
İZTO Müzesi’ndeki seramikler, bilimsel kitap oluyor

İzmir Ticaret Odası Ticaret Tarihi Müzesi’nde yer alan Antik döneme ait 32 adet seramik eser, Catania Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Massimo Frasca ve Dr. Alessandra Granata tarafından bilimsel yayın haline getirilecek. Kitabın İtalyanca, İngilizce ve Türkçe olarak üç ayrı dilde hazırlanacağını açıklayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Anadolu coğrafyasından çıkmış, geçmişimize ışık tutan bu eserlerin toplumla buluşacak olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Gönüllü olarak bu çalışmayı gerçekleştirecek olan İtalyan arkeologlara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



Arkeik dönem, geometrik dönem ve Hellenistik Roma döneminden günümüze ulaşan ve İzmir Ticaret Tarihi Müzesi’nde sergilenen seramik eser koleksiyonu, İtalyan Catania Üniversitesi tarafından bilimsel araştırma konusu oldu. Yaklaşık 30 yıldır, yılın belli dönemlerinde Aliağa’daki Kyme kazısında görev alan Catania Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Massimo Frasca ve Dr. Alessandra Granata, gönüllü olarak gerçekleştirecekleri çalışma ile Ticaret Tarihi Müzesi’ndeki seramik eserleri inceleyip, kitap haline getirecek. Kitabın hem bir bilimsel çalışma niteliğinde olacağını hem de aynı zamanda tarihe ilgi duyanların merakla okuyabilecekleri sade bir dilde hazırlanacağını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Anadolu toprakları zengin bir kültür birikimine sahip. Bu topraklardan çıkan tarihi eserleri dünyayla ve toplumla buluşturmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı olacak. Böylesine değerli bir koleksiyonu, kitap sayesinde tüm dünyayla paylaşmış olacağız. Anadolu coğrafyasından çıkmış, geçmişimize ışık tutan bu eserlerin toplumla buluşmasını çok önemsiyoruz. Uluslararası bir yayın olmasını arzu ettiğimiz için de İtalyan arkeologlarla birlikte bu kitabı hazırlamayı uygun gördük” diye konuştu.



Dördüncü kitap olacak


İzmir Ticaret Odası Ticaret Tarihi Müzesi’nin bugüne kadar “İzmir Ticaret Tarihi Müzesi ve Antik Ege’de Ticaret”, “İzmir Ticaret Tarihi Müzesi Antik Dönem Sikke Koleksiyonu” ve “İzmir’den Smyrna’ya” adlı 3 kitabın basımını gerçekleştirdiğini hatırlatan Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni basılacak dördüncü kitap, müzemizdeki 32 seramik eseri konu alacak. Kitabın basımı esnasında öğretim üyelerinin yapacağı çalışma doğrultusunda bu sayıartıp azalabilir. Kitapta, seramik eserlerin tarihi, ne için kullanıldığı, hangi coğrafik bölgelerde benzerlerinin bulunduğu, ticaretinin yapılıp yapılmadığı gibi detaylı bilgiler de yer alacak. Hem müzecilik konusundaki çok engin deneyimlerini bize aktardığı hem de İtalya Catania Üniversitesi ile bağlantının kurulması konusunda verdiği desteklerden dolayı İzmir Arkeoloji Müzesi’nin eski müdür yardımcılarından Pınar Aydemir’e de ayrıca teşekkür ediyoruz”.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:27
  1. kitap
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