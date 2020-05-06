İzolasyonlu ramazan reklamı

Hijyen kurallarının en üst seviyede uygulandığı film çekimlerinde, ön hazırlık süreçleri de uzaktan görüşmelerle tamamlandı.

Gerçek mekânlarda gerçek kişiler

Türkiye’nin farklı yörelerindeki ailelerin iftar sofralarının yer aldığı reklam filmi çekimlerinde, hijyen kurallarına en üst seviyede dikkat edildi. Filmde yer alan tüm oyuncular aileleriyle birlikte gerçek ortamlarında çekilirken mesafe kurallarına azami özen gösterildi. Evlerin doğal dekorları korunurken, filmde yer alan sofralar çekim yapılan evlerin imkânları doğrultusunda hazırlandı.

Evlerinden çalıştılar

Tüm çekim ekipmanları steril edilirken, üç kişilik yerel prodüksiyon ekipleri de sterilize edilmiş tulumlarla evlere girdi. Yerel çekim görüntüleri ve drone çekimleri de internet yoluyla yapım ekiplerine ulaştırıldı.

Filmin montaj ve yayına hazırlık çalışmaları da post prodüksiyon ekiplerinin kendi evlerinde çalışmasıyla tamamlandı.