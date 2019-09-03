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İzolasyon yapımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde izolasyon çalışması yapılan 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

03 Eylül 2019 Salı 17:42
İzolasyon yapımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde izolasyon çalışması yapılan 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddedeki 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları yapan ustaların öğlen yemeğine çıktığı sırada yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu panikle 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşlarda binanın yan tarafından bulunan bir apartmanın çatısından kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.


Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:42
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