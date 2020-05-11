İzocam'dan ısı yalıtımını ileri düzeye taşıyan Optiflex

İSTANBUL (AA) - İzocam, daha az maliyetle yüksek ısıl konfor sunan İzocam Optiflex ürününü geliştirdi.

İzocam açıklamasına göre, değişen piyasa koşullarında doğru ihtiyaca doğru çözüm geliştirme hedefinde olan İzocam, Ar-Ge çalışmaları sayesinde daha az maliyetle yüksek ısıl konfor sunan İzocam Optiflex ürününü geliştirdi.

Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı kapalı gözenekli boru ve levha şeklindeki İzocam Optiflex, uygulandığı yerde dış yüzeyde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılıyor.



Yüksek ısı yalıtımı da sağladığı için çevre dostu bir ürün olan İzocam Optiflex’in sürdürülebilir yaşam alanları yaratarak, kullanıcıları daha az enerji tüketmeye yönlendiriyor.





- İzocam Optiflex, -20’C’den 80’C’ye kadar alanlarda güvenle uygulanabiliyor





Açıklamada "termoekonomik" bir ürün olarak nitelendirilen İzocam Optiflex'in, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı açısından önem taşıdığı belirtildi.

Isı yalıtım ekonomisi açısından bakıldığında İzocam Optiflex ilk yatırımda daha az ödeyerek ısı kazancı elde etmeyi sağlıyor ve tesisatta "Optimum Isı Yalıtımı, Optimum Yatırım Fiyatı" dengesini sunuyor.



İzocam Optiflex, -20’C’den 80’C’ye kadar alanlarda güvenle uygulanabiliyor, güneş kolektörlerinden klima kanallarına kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

Ürün, CFC içermiyor ve uygulama esnasında ise oldukça esnek.