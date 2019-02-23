İznik'te yakalayıp ağaca astılar
Bursa'nın İznik ilçesinde, balık tutmak için açılan 2 kardeş, 2 metre 20 santim boyunda 105 kilo ağırlığındaki yayın balığı, balıkçı ağlarına takıldı.23 Şubat 2019 Cumartesi 17:40
Bursa'da İznik Gölü'nün kırsal Göllüce Mahallesi sahilindenize açılan balıkçıların ağlarına 2 metre 20 santim boyunda, 105 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı.
Sahile taşınan balık, İznik’te balık restoranı işleten Cumhur ve Orhan Çivi kardeşler tarafından satın alındı.
Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi.
Balığı görüp şaşıran vatandaşlar ise yayınla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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