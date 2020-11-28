İznik'in "Müşküle üzümü"nün üretimi artırılacak

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR YILMAZ / ŞENOL POYRAZ - Bursa'nın İznik ilçesinde, bir zamanlar lezzeti ve dayanıklılığıyla ünü dünyaya yayılan "Müşküle üzümü"nün üretiminin artırılması için çalışmalar yapılıyor.



Yıllar önce İznik'in bereketli ovalarından Avrupa'ya ve çeşitli ülkelere ihraç edilen Müşküle üzümü, halen bazı aileler tarafından yetiştiriliyor.

İlçede, geçen yıl 611 aile tarafından 4 bin 445 dönümde yetiştirilen Müşküle üzümünün üretimi, bu yıl 666 aile tarafından 4 bin 660 dönümde yapılıyor.

İsmini ilçeye bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nden alan ve 20 Ekim'de hasadına başlanan meyvenin kilogramı 6 liradan satılıyor.

Bu yıl 10 bin ton rekolte beklenen üzümün üretiminin yaygınlaştırılması hedefi kapsamında İznik Belediyesince başlatılan coğrafi işaret çalışmaları da devam ediyor.

- "Elbeyli ve İnikli Ovası'nda Müşküle üzümü yaygın olarak var"

İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müşküle üzümünün sonbahar mevsiminin sonlarında hasat edildiğini söyledi.

Müşküle üzümünün özelliklerine değinen Dede, "Orta büyüklükte, yuvarlak, kalın kabuklu, sarı ve şeffaf renklidir. Çekirdekli ve dayanma süresi uzun bir üzümdür." dedi.

Dede, Müşküle üzümünün geçmişine dair yapılan araştırmalarda farklı bilgilere rastladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Müşküleli Halil İbrahim Ağa, 1923 yılında Atatürk'e buradan giderken hediye olarak üzüm götürür. Üzümün tadı, rengi, görüntüsü, Atatürk'ün çok hoşuna gider. Bunun ne üzümü olduğunu sorar. 'Müşküle'den gelen Halil İbrahim Ağa'nın üzümü' derler. Atatürk, bu üzümden tekrar getirilmesini ister. Bir başka bilgiye göre de 1930'lu yıllarda Libya kökenli 'Arap kaymakam' olarak bilinen İznik Kaymakamı Sadullah Koloğlu, o dönemlerde Müşküle üzümünü çok sever ve gittiği her yere hediye olarak götürdüğü, gittiği yerlerde de çok rağbet gördüğü için meyve yaygınlaşmaya başlar."

Yaklaşık 300 yıl önce Müşküle üzümünün ihracatının yapıldığını fakat zamanla çiftçilerin zeytine yöneldiğini anlatan Dede, "Yine de bugün, halen Elbeyli ve İnikli Ovası'nda Müşküle üzümü yaygın olarak vardır. İznik Belediyesi, Müşküle üzümüne coğrafi işaret belgesi almak için çalışmalara başladı. Biz de buna İznik Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

- "Müşküle üzümü, geç olan bir üzümdür ve dayanıklıdır"

Çiftçi Ali Aydemir de bağlarında 1983'ten beri Müşküle üzümü yetiştirdiklerini anlattı.

Üzüm hasadının 20 Ekim'de başladığını ve kar yağmadığı müddetçe sürdüğünü belirten Aydemir, "Gübreleme, ilaçlama ve her türlü bakımlarını yapıyoruz. Zarar görmemesi, çiğden, doludan, dondan etkilenmemesi için bağı örtüye alıyoruz." dedi.

Müşküle üzümünden bereketli bir verim elde ettiklerine, 15 dönümlük bir bağın 35 ton üzüm verdiğine dikkati çeken Aydemir, "Bu tür geç olan bir üzümdür ve dayanıklıdır. Çekirdeklidir ve çekirdeğinin çok faydalı olduğu söylenir. Tatlı, çok güzel, İznik'e has bir üzümdür." diye konuştu.



Çiftçi Mustafa Küçükbayır da "Bunun lezzeti başkadır, diğer üzümlere göre daha tatlı ve şıralıdır. Dayanıklıdır, buzhanede 3-4 ay kalır. Dalında, aralık sonuna kadar bile kalabilir." ifadesini kullandı.