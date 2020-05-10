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Gündem

"İznik ve Trabzon'daki Ayasofya camileri açıldı, İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin de açılması çok yakın"

Fahrettin Altun'un 'Ayasofya Camii' paylaşımı vatandaşlar arasında büyük heyecana neden oldu. Fahrettin Altun'un paylaşımına Gazeteci Kenan Kıran'ın "İstanbul Ayasofya Camii’nin açılması çok yakın." paylaşımına beğeni yağmuru yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:21:00 -
"İznik ve Trabzon'daki Ayasofya camileri açıldı, İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin de açılması çok yakın"

 yeniakit.com.tr 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı Ayasofya paylaşımı büyük heyecan uyandırdı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ayasofya'nın yer aldığı fotoğrafı hesabından paylaşan Altun, "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız..." notunu düştü.

Öte yandan Gazeteci Kenan Kıran ise "İznik Ayasofya ve Trabzon Ayasofya müze idi, AK Parti iktidarında İznik Ayasofya ve Trabzon Ayasofya cami oldu. İstanbul fethinin sembolü Rumelihisarı Boğazkesen Mescidi açıldı.. İstanbul Ayasofya Camii’nin açılması çok yakın." paylaşımında bulundu.

Paylaşıma dualarla büyük destek geldi.

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Yorumlar

AKP

Seçim yaklaşıyor.
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mehmet

iktidar oldukları ilk günden itibaren ayasofyayı cami yapacağız dediler,hala yapacaklar.
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