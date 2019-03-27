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İznik ovasını don vurdu, zarar yüzde 70

Bursa’nın İznik ilçesinde meyve bahçelerini don vurdu.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:03
İznik ovasını don vurdu, zarar yüzde 70

Bursa’nın İznik ilçesinde meyve bahçelerini don vurdu.


İlçede zirai don görülmesi üzerine İznik Ziraat Odası harekete geçti. Ziraat Odası mühendisleri, zarar tespiti için araziye çıktı. 23 Mart Cumartesi gecesi ve 26 Mart Salı sabahına kadar bölgede yaşanan hafif ve orta kuvvetli don sebebiyle erken çiçek açan meyve bahçelerinin ilkbahar geç donlarından etkilendiği görüldü.


İznik Ziraat Odası mühendisleri, "Bilhassa yeni çiçek açan ve sürgün faaliyetine başlayan meyveler dondan olumsuz etkilendi. Çiçek dönemi sonu meyve tutumu başlangıcında olan meyvelerde önemli kayıplar olduğu görüldü. Meyveye yatmış ve tozlanma döneminde olan meyveler zarar gördü. Şeftali, erik, kiraz, elma, armut ağaçları düşük sıcaklık değerlerinden olumsuz etkilendi. Yeni uyanma dönemine giren ve sürgün faaliyetine başlayan bağlarda gözlerde yanıklar teşekkül etti. Taneleri belirginleşen erikler siyahlaşmış, döllenme ve meyve tutumunun başındaki kiraz ve şeftalilerde yanmalar oldu. Tam çiçek açan elma ve armutlar da etkilendi. Hava sirkülasyonunun yetersiz olduğu şeftali, erik, kiraz, bağ, elma ve armut bahçelerinde ekonomik değeri olan kayıplar görüldü. Don İznik genelinde etkili olurken, Çamdibi Mahallesi daha fazla etkilendi. Bahçelerde yüzde 30-70 arası zarar olduğunu düşünmekteyiz” dediler.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:03
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