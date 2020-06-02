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Aktüel

İznik Adliyesi’ni su bastı

Bursa’nın İznik ilçesinde şiddetli yağan yağmur sebebiyle ilçe adliyesini su bastı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:23:21 -
İznik Adliyesi’ni su bastı

Bursa’nın İznik ilçesinde şiddetli yağan yağmur sebebiyle ilçe adliyesini su bastı. Çevresi göle dönen adalet sarayı çalışanları içeride mahsur kalırken adliyede işleri olan vatandaşlarda içeriye giremedi.


Bursa’nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçede çok sayıda ekili alan sular altında kalırken ilçe merkezinde de bazı bölgeler adeta göle döndü.


Devam eden aşırı yağışlar sebebiyle İznik Adalet Sarayı’nı da su bastı. Adliye binasının etrafı göle dönerken çalışanlar içeride mahsur kaldı. BUSKİ tarafından yağmur suları tahliye edilmeye çalışılırken su basmış yerleşim yerleri ve arazileri de drone ile havadan görüntülendi.

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