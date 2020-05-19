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Kültür - Sanat

İzmit’te vatandaşlar arabalarından açık hava sinema filmi izleyecek

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan açık hava sineması etkinliğine, araçları ile katılacak olan vatandaşlar film izleyip eğlenecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:14:42 -
İzmit’te vatandaşlar arabalarından açık hava sinema filmi izleyecek

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan açık hava sineması etkinliğine, araçları ile katılacak olan vatandaşlar film izleyip eğlenecek.


İzmit Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için yıldızlar altında arabalı açık hava sineması etkinliği düzenleyecek. Milli İrade Meydanında 21 Mayıs Perşembe günü düzenlenmesi planlanan etkinlikte sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak. Sinema etkinliğine araçlarıyla giden vatandaşlara, alanın girişinde çeşitli ikramlar da dağıtılacak.

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