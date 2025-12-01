  • İSTANBUL
Doğalgazda hedef günlük 20 milyon metreküp
İzmit'te tramvayla çöp kamyonu çarpıştı: Camlar patladı, 3 yaralı var
Aktüel

İzmit'te tramvayla çöp kamyonu çarpıştı: Camlar patladı, 3 yaralı var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İzmit’te tramvayla çöp kamyonu çarpıştı: Camlar patladı, 3 yaralı var

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Akçaray tramvayı ile belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması paniğe neden oldu. Camların patladığı kazada üç kişi yaralandı, tramvay seferleri durdu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Akçaray Taşıma Hattı’nda seyir halindeki tramvay ile İzmit Belediyesine ait çöp kamyonu çarpıştı. Otogar’dan Kocaeli Stadyumu yönüne giden tramvay, Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda kamyonla kayar kapılar bölgesinde temas etti ve çarpmanın etkisiyle tramvayın camları patladı.

Üç Kişi Yaralandı, Bölgeye Ekipler Sevk Edildi

AA’nın aktardığı bilgilere göre kazada çöp kamyonundaki 2 belediye çalışanı ile tramvaydaki bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Seferler Aksadı, Bölge Trafiğe Kapandı

Kaza nedeniyle Akçaray tramvay hattında seferler bir süre durduruldu. Bölgedeki yol trafiği de kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla hem yol hem de tramvay seferleri kısa sürede normale döndü.

