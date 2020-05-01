  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmit’te temizlik araçları kadın şoförlere emanet edilecek

Kocaeli’nin İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, belediyenin hizmet filosuna katılan yeni süpürge araçları için kadın şoförler istihdam edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:59:56 -
İzmit’te temizlik araçları kadın şoförlere emanet edilecek

Kocaeli’nin İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, belediyenin hizmet filosuna katılan yeni süpürge araçları için kadın şoförler istihdam edilecek.


Toplumda kadınların her alanda olması gerektiği bilinci ile hareket eden İzmit Belediyesi, yeni hizmet araçları için kadın personeller istihdam edecek. ’Kadınlar araç kullanamaz’ algısını ortadan kaldırmak isteyen İzmit Belediyesi, yol süpürme ve temizliğinde kullanılmak üzere alınan 2 adet ravo makinesinin şoförlüğünü kadınların yapacağını açıkladı.



"İstihdam oluşturmaya devam edeceğiz"


Kadınların iş hayatının her alanında olması gerektiğine inanan ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüten İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, “Kadınlarımızın istihdam alanında daha fazla olması, daha fazla alanda çalışması için onlara yer açmaya çalışıyoruz. İki süpürge aracımızı 2 kadın şoförümüz kullanacak. Biz kadınların her işi en iyi şekilde yapacağını ve başaramayacağı hiçbir iş olmayacağını göstereceğiz. Kadınlarımızın için her alanda istihdam oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı