İzmit’te tarihi protokol

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi, İtalya’dan başlayarak Antalya’ya uzanan bin 700 yıllık tarihi bulunan yol için hazırlanan çalışma ön protokolüne imza attı.

İzmit Belediyesi, Kültür Rotaları Derneği ve KYÖD arasında, I·talya’nın Bari kentinden başlayarak İzmit üzerinden geçtikten sonra Antalya’nın Demre ilçesine kadar uzanan bin 700 yıllık tarihe sahip yol için Kocaeli-Avrasya Yolu Çalışmaları ön protokolü imzalandı. Belediye hizmet binası makam toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kültür Rotaları Derneği(KRD) Genel Başkanı Kate Clow, dernek sözcüsü Hüseyin Eryurt, dernek yönetim kurulu üyeleri ve KYÖD Başkanı Didem Turan hazır bulundu.

İmza töreninde ilk olarak konuşan KYÖD Başkanı Didem Turan, “Avrasya Yolu projesi turizm ve kültür anlamında oldukça güzel bir proje olduğunu düşünüyorum.Turizm kenti İzmit düşüncesine katkı sunacağını düşünüyoruz. Katkı ve destekleri için İzmit Belediyesi’ne ve Kültür Odaları Derneği’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Ardından söz alan Kültür Rotaları Derneği Genel Başkanı Kate Clow ise, “Bu anlaşmaya göre Balkanlar üzerinden İstanbul’a ardından İzmit ve İzmit’ten Antalya’ya doğru bir yol düşündük. Bu kolay proje değil. Bu projeler için belediyeler çok önemlidir. Bu yol üzerinde 42 belediye var. Şuana kadar 6 belediye bu projeye katıldı. İzmit Belediyesi’de bu projeye dahil oldu. Bu projelerle birlikte gerçekten kültür kaynaşması sağlanacak” dedi.

Son olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, “Özellikle Türkiye’de tescilli olacak kültür yolunun bir parçası olmaktan bizde mutluluk duyduk. Kentimiz adına değerli bir proje olduğunu düşünüyoruz. İtalya’dan başlayıp İzmit’e kadar devam eden bu proje İzmit’e uluslararası bağlamda değer katacak bir projedir. Özellikle tarihi anlamda katkılar sunacağını düşünüyorum. Bizimde tarihi kültürel mirasımıza katkı sunacaktır. Projenin nihayete erdiğinde çok güzel bir tarihin, kültürün ve dayanışmanın kentler ile ülkeler arasında ortak bir buluşmaya çıkacağına inanıyorum. Kentimizin turizmine ve tarihine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrasya yolu nedir?

Avrupa Birligˆi tarafından finanse edilen, so¨zles¸me makamı Merkezi Finans ve I·hale Birimi olan ve T.C. Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı AB Bas¸kanlıgˆı tarafından yu¨ru¨tu¨len Sivil Toplum Diyalogˆu Programı’nın 5. Do¨nemi kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerden biri de ‘Avrasya Yolu’nda Yu¨ru¨yu¨s¸’ projesi olmuştur. Başvuru sahibi KRD, bu projeyi I·talya’daki Avrupa Via Francigena Birligˆi (EAVF) ve Yunanistan’daki C¸evrenin I·zini Su¨r Dernegˆi (TYE) ortaklığında yürütecektir. Projeye dahil olan is¸tirakc¸i kurumlar arasında Via Egnatia Vakfı (Hollanda), Sultanlar Yolu Vakfı (Hollanda), Bursa Nilu¨fer Belediyesi, I·zmit Belediyesi, Edirne Belediyesi ile I·talya’daki Puglia Bo¨lge Belediyesi bulunuyor.

Nisan 2019’da bas¸layan ve bir yıl su¨recek olan projede, ortak kurumlar, Avrasya Yolu olarak bilinen ve I·talya’nın Bari kentinden Antalya’nın Demre ilc¸esine kadar uzanan yeni bir yu¨ru¨yu¨s¸ gu¨zergahının, Avrupa Konseyi Ku¨ltu¨r Rotaları Enstitu¨su¨ tarafından tescil edilmesi ic¸in bas¸vuruda bulunacaklar. Luxemburg’da bulunan bu enstitu¨, temalı uzun mesafe yu¨ru¨yu¨s¸ ve digˆer ku¨ltu¨r rotalarını ‘Avrupa Ku¨ltu¨r Rotası’ olarak tescil etmekle yetkilendirilmis¸ bir Avrupa Konseyi organıdır. Sertifikalandırma is¸lemi gerc¸ekles¸tigˆi takdirde, yaklas¸ık 5 bin km’yi as¸an uzunlugˆuyla Avrasya Yolu, Tu¨rkiye’nin ilk tescilli, Avrupa’nın ise en uzun mesafeli uluslararası ku¨ltu¨r rotası olacaktır.