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Yerel

İzmit’te taksiler dezenfekte edildi

İzmit Belediyesi tarafından ilçede hizmet veren 500’e yakın taksi, 2’inci kez dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:21:22 -
İzmit’te taksiler dezenfekte edildi

İzmit Belediyesi tarafından ilçede hizmet veren 500’e yakın taksi, 2’inci kez dezenfekte edildi.


Korona virüs süreci boyunca kent esnafına destek veren İzmit Belediyesi son olarak İzmit’te hizmet veren 500’e yakın taksiyi 2’inci kez dezenfekte ederek sağlık koşullarına uygun hale getirdi. Doğukışla Kapalı Pazar Alanı’nda kurulan dezenfektasyon merkezine getirilen ticari taksiler hem esnafın sağlığını hem de yolcuların sağlığını korumak adına büyük bir titizlikle dezenfekte edildi.


Araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirmeye gelen taksici esnafı ise İzmit Belediyesine ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

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