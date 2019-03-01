İzmit’te sokak çeşmeleri onarıldı İzmit Belediyesi ilçesi sınırları içerisinde yer alan çeşme ve su hatları belediye ekiplerince onarıldı.

İzmit Belediyesi ilçesi sınırları içerisinde yer alan çeşme ve su hatları belediye ekiplerince onarıldı.

İzmit’teki Sokak çeşmeleri ile park ve yeşil alanlardaki çeşmeler bakım ve onarımdan geçirildi. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik yerlerinde bulunan çeşmelerde zamanla oluşan arızları gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler sokak, yeşil alan ve parklarda bulunan çeşmelerin bazılarının su hatlarını yeniledi, bozuk çeşmeleri de yenileriyle değiştirdi. Yetkililer, çalışma ile bozuk çeşmelerin tamamının çalışır hale getirildiğini belirterek, vatandaşlardan çeşmeleri açık bırakmamalarını istediler.

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