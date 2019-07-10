İzmit’te Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin sergisi açıldı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin’in ölüm yıl dönümü sebebiyle sokak sergisi açtı.

İzmit’te Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin’in ölüm yıl dönümü sebebiyle sokak sergisi açıldı. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İzmit Unutmaz” sergileri, 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek. İlki BELSA önünde açılan sergi sırasıyla 10 Temmuz Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Çocuk Parkı’nda, 11 Temmuz Perşembe günü 10.00-16.00 saatleri arasında Doğu Kışla’da, 12 Temmuz Cuma 10.00-16.00 saatleri arasında Fethiye Caddesi’nde ve 13-14 Temmuz 10.00-16.00 arasında da 41 BURDA AVM’de sergilenecek.

Özellikle Hababam Sınıfı romanıyla tanınan ve oldukça üretken olan edebiyat hayatına şiirden mizah öykülerine, romandan çocuk kitaplarına birçok farklı alanda eser sığdıran Rıfat Ilgaz 7 Temmuz 1993’te, Kısa öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek çok yapıtı bulunan Türk mizah yazarı Aziz Nesin de 6 Temmuz 1995 yılında hayatlarını kaybettiler. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in isteği ile düzenlenen “İzmit Unutmaz” sergilerde Ilgaz ve Nesin’in fotoğrafları, eserlerinde yer alan sözleri yer alıyor.