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Aktüel

İzmit’te ipe dolanan ebabil kuşunun yardımına itfaiye koştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evin çatısında ipe dolanıp sıkışan ebabil kuşunu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yuvasına geri koyuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:34:32 -
İzmit’te ipe dolanan ebabil kuşunun yardımına itfaiye koştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evin çatısında ipe dolanıp sıkışan ebabil kuşunu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yuvasına geri koyuldu.


İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Esen Sokak üzerinde bir evin çatısına yuva yapan ebabil kuşu, uçmaya çalıştığı sırada ipe dolandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yapılan çalışma ile ipe takılarak mahsur kalan ebabil kuşunu kurtararak yuvasına koydu. Çevredeki vatandaşlar ise kuşun kurtulmasına sevinirken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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