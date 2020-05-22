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İzmit’te iftarda kimse aç kalmasın diye 13 bin bağış yapıldı

İzmit Belediyesi’nin başlattığı iftar bağışı kampanyasıyla Ramazan ayı boyunca 13 bin bağış yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:21:54 -
İzmit’te iftarda kimse aç kalmasın diye 13 bin bağış yapıldı

İzmit Belediyesi’nin başlattığı iftar bağışı kampanyasıyla Ramazan ayı boyunca 13 bin bağış yapıldı.


Korona günlerinde ihtiyaç sahiplerinin taleplerine anında cevap veren İzmit Belediyesi, Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Ramazan ayı itibari ile başlattığı İftar bağışı kampanyasıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasını aşsız bırakmadı. Kent dayanışmasının imece ruhuna dönüştüğü iftar bağışlarıyla İzmit Belediyesi ekipleri her gün iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek götürüyor.


İzmitlilerin, ‘iftarizmitbel.com’ adlı internet adresi üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yaptığı bağışların sayısı 13 bine ulaştı. Tüm temizlik ve dezenfekte tedbirlerinin alınarak büyük bir titizlikle hazırlanan ve özenle paketlenen iftarlık yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün iftar öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Yemekleri teslim alan ihtiyaç sahipleri, belediye ekiplerini İzmit halkına teşekkür ederek uğurluyor.

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