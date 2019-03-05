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İzmit’te çevre dostu çalışmaların sayısı artıyor

İzmit Belediyesi tarafından çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda okullardaki ve evlerdeki atıkları toplanırken, bir yandan da Pazar esnaflarına kese kağıdı dağıtılıyor.

05 Mart 2019 Salı 11:46
İzmit’te çevre dostu çalışmaların sayısı artıyor

İzmit Belediyesi tarafından çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda okullardaki ve evlerdeki atıkları toplanırken, bir yandan da Pazar esnaflarına kese kağıdı dağıtılıyor.



İzmit’te çevre dostu çalışmalar vatandaşları memnun ediyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin uyguladığı çevre projelerini, okulların yanında hanelerde de başarı ile yürütüyor. Evlerden bitkisel atık, yağ ve elektronik atıkları toplayan yetkililer geçtiğimiz hafta yaklaşık 150 litre bitkisel atık yağ ile 1000 kg e-atık topladı.



Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazar esnafına kullanışlı, çevre dostu ve dayanıklı kese kağıdı dağıttı. Pazarda rutin kontrollerini sürdüren ekipler, esnaflara kullanışlı, çevre dostu ve dayanıklı 6 bin adet kese kağıdı dağıtarak naylon poşet uygulamasına destek verdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:46
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