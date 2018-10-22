İzmit'te 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kartepe yönüne giden Müsamettin Altın (74), yönetimindeki 41 N 8869 plakalı otomobille cadde üzerinde U dönüşü yapmak istedi. Ancak Altın'ın otomobiline, arkadan gelen Hakan Öztürk'ün kullandığı 34 ZD 3318 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilinin içerisinde sıkışan Müsamettin Altın'ı araçtan çıkarırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kazada yaralanan iki araçtaki Müsamettin Altın, Hakan Öztürk, Behiye Öztürk, Şeymanur Tortumlu ve İrem Kaya Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı