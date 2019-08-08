0553 313 94 23

İzmitli berberlerden anlamdı destek

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik kuaför hizmeti projesine bir destekte Kocaeli Berberler Odası’ndan geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:59
İzmitli berberlerden anlamdı destek

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik kuaför hizmeti projesine bir destekte Kocaeli Berberler Odası’ndan geldi.


Kurban Bayramı öncesi İzmit ilçe sınırları içerisinde yaşayan,ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için başlatılan saç kesimi projesine Kocaeli Kuaförler Odası’nın yanı sıra bir destekte Kocaeli Berberler Odası’ndan geldi. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen kesim işleminin yanı sıra çocukları kendi dükkânlarına davet eden Berbereler Odası üyeleri, bayram öncesi çocukların yüzlerini gülümsetti. Eski bayram geleneğini yaşatmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan mendil ve şekerin ikram edildiği etkinlikte çocuklara her anlamada bayram ruhu ve heyecanı yaşatıldı.


Projenin içerisinde yer almanın kendileri için manevi bir haz olduğunu belirten Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, “İzmit Belediyesi’nden gelen bu teklif bizi çok mutlu etti. Bayram öncesi bizim işlerimizin en yoğun olduğu zamandır. Ancak ihtiyaç sahibi çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli.Oda üyelerimizle birlikte bu projeye memnuniyetle destek olabileceğimizi belirttik. Hatta çocuklarımızı dükkanlarımıza davet edip, kesimlerini kendi iş yerlerimizde yapmak istedik. Onların heyecanları ve kesim sonrası yüzlerindeki mutluluk her şeyden önemli” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    1. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    2. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    3. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    4. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    5. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    6. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    7. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    8. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    9. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    10. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    11. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    12. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    13. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    14. Pakistan-Hindistan arası tren..
    15. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    16. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    17. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
    18. Rusya’da füze motoru ünitesinin testi..
    19. Eski Başbakan Navaz Şerif’in kızına..
    20. Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kulüp..
    21. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    22. Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da..
    23. Yaz Kur’an Kursları final programı
    24. Beş futbol sahası büyüklüğündeki yeni..
    25. Yücel İldiz: “Çok önemli mevkilerde 3..
    26. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    27. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    28. Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme..
    29. Edenred'den şirketlere özel kurumsal..
    30. Borsa ilk yarıda yükseldi
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru