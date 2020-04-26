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Aktüel

İzmit Körfezi'nin sevimli yunusları renkli görüntüler oluşturdu

2020-04-26 16:03:15 -
İzmit Körfezi'nin sevimli yunusları renkli görüntüler oluşturdu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi Başiskele ve Gölcük açıklarında görülen yunuslar, deniz temizliği için seyir halindeki Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait deniz taşıtıyla yarıştı.

Ekibin bulunduğu tekneye refakat eden 12 yunusun sudaki dansı, teknedeki personelin cep telefonuyla görüntülendi.

Yunuslar, kıvrak hareketleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.

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