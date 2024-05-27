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Yaşam İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü! Açıklandı: Duyan oraya koştu... Koruma altında
Yaşam

İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü! Açıklandı: Duyan oraya koştu... Koruma altında

Yeniakit Publisher
2024-05-27 20:58:00 - 2024-05-27 20:58:36
İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü! Açıklandı: Duyan oraya koştu... Koruma altında

İzmit Körfezi’nin Başiskele sahil bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü. Duyan inanamadı Denizdeki renk değişimi dron ile görüntülendi.

Marmara Denizi’nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi’nin Başiskele ilçesindeki Seymen sahili kısmında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Kıyı şeridine yakın noktalardaki renk değişimi geniş bölgede etkili oldu. Halka yönelik ciddi tehlikeler oluşturabilir. Denizdeki renk değişimi dronla görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yaşanan renk değişiminin sebebini belirlemek için çalışma başlattı. 

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