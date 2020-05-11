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Aktüel

İzmit Gültepe Kavşağı’ndaki asfalt serimi tamamlandı

İzmit Gültepe kavşağında asfalt çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:49:15 -
İzmit Gültepe Kavşağı’ndaki asfalt serimi tamamlandı

İzmit Gültepe kavşağında asfalt çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı.


Kent genelinde ulaşımın daha konforlu hale gelebilmesi için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Büyük Seka Tüneli Gültepe kavşağında asfalt çalışması gerçekleştirdi. Gültepe kavşağında araç ile seyahat eden vatandaşları rahatsız küp taşlar sökülerek yerine asfalt serildi. Tünelin batı ucundaki Gültepe kavşağında çalışmalar geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Kavşaktaki küp taş parkeleri söken ekipler, kısa sürede asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmalar dahilinde kavşağa toplamda 800 ton asfalt serilerek daha konforlu hale getirildi.

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